Украину ждут торговые войны с Таможенным союзом

В преддверии возможного подписания Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое может состояться в ноябре текущего года, отечественные производители аграрной продукции будут вовлечены в ряд торговых войн со странами Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в четверг высказал президент Союза производителей пищевой промышленности Украины Олег Юхимовский.

«Накануне подписания договора с Европейским союзом об ассоциации и заключения договора о зоне свободной торговли, таких случаев, которые мы сегодня имеем с курятиной, я боюсь, что за эти четыре месяца перед прогнозированным подписанием договора будет еще очень много», - сказал Юхимовский.

Напомним, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины 2 мая 2013 года ограничила поставки курятины и говядины в страны Таможенного союза для четырех предприятий в связи с несоответствием их продукции микробиологическим показателям. Такое решение производители мяса считают необоснованным и утверждают, что никаких официальных документов, которые бы подтверждали некачественность их продукции ни от Госветфитослужбы, ни от ведомств стран ТС они не получали. В то же время затруднения с поставками на рынок Беларуси испытывают отечественные кондитеры, которые с начала апреля попали под усиленный таможенный контроль, а сейчас, по словам главы ассоциации «Укркондпром» Александра Балдинюка, не могут попасть на прилавки торговых сетей, так как те отказываются брать украинский товар. В результате, по данным Балдинюка, кондитерская промышленность страны уже потерла больше 50 млн грн.

Юхимовский также отметил, что в «зоне риска» сейчас находятся молочная, пивная и овощная отрасли, экспорт которых также может быть ограничен на основе политических мотивов.

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