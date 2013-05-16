Запасы зерна в Украине сократились на 39%

Запасы зерна на сельхозпредприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые занимаются его хранением и переработкой, по состоянию на 1 мая текущего года составляют 8,4 млн тонн, что на 39% меньше, чем на указанную дату прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, запасы пшеницы на этих предприятиях составляют 3 млн тонн, ячменя – 0,9 млн тонн, кукурузы –3,7 млн тонн, ржи – 0,2 млн тонн.

Непосредственно на аграрных предприятиях запасы зерна сократились на 35% по сравнению с аналогичной датой 2012 года - до 4 млн тонн, из которых на пшеницу приходится 1,1 млн тонн, ячмень – 0,6 млн тонн, кукурузу – 1,7 млн тонн, рожь – 0,1 млн тонн. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия по состоянию на 1 мая имели в наличии 4,4 млн тонн зерна, что на 42% меньше, чем на 1 мая 2012 года.

По данным Госстата, запасы семян подсолнечника составляют 1,6 млн тонн, что на 33% меньше, чем год назад.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, внутренняя потребность в зерне в Украине составляет 27,9 млн тонн в год.

В прошлом году урожай зерна составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году. В 2013 году эксперты прогнозируют валовой сбор зерновых на уровне 50-53 млн тонн.