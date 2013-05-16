Корпорация «Оболонь» может перевести часть бизнеса за границу

Корпорация «Оболонь», один из крупнейших в Украине производителей пива и безалкогольных напитков, не исключает возможности перевода части бизнеса за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент корпорации на общественных началах Александр Слободян в ходе заседания Совета инвесторов при Киевской городской госадминистрации.

«Мы задумываемся над тем, чтобы перевести часть бизнеса за границу. Мы работаем в этом направлении», - сказал Слободян. По его словам, основной причиной такого решения является возможное повышение ставки акциза на пиво.

Как сообщал УНИАН, 15 мая депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагает повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет». По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти средства можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

По данным Госстата, производство пива в Украине в январе-марте текущего года сократилось до 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2012 года.

Глава ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозирует рост производства пива в 2013 году до 305 млн дал, что на 1,7% больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. В состав корпорации «Оболонь», кроме завода в Киеве (ПАО «Оболонь»), входят «Пивоварня Зиберта» (Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков «Красиловское» (Хмельницкая обл.).

Также в состав корпорации входят другие производства, в частности, по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, и завод по производству стеклотары.

В 2012 году корпорация «Оболонь» увеличила производство пива по сравнению с 2011 годом на 1,8% - до 89,5 млн дал, а также увеличила чистую прибыль на 88,9% - до 223,878 млн грн.