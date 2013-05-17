Бразилия прогнозирует снижение объемов урожая кофе в этом сезоне

Бразильское правительство прогнозирует снижение объемов урожая кофе в сезоне 2013-2014 годов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

По оценкам экспертов, снижение показателей сбора кофе в этой южноамериканской стране, являющейся крупнейшим в мире экспортером данного продукта, составит почти 4,5% по сравнению с урожаем 2012-2013 годов.

Общее количество 60-килограммовых мешков, в которых измеряется урожай, оценивается в 48,6 миллиона штук в то время, как в прошлый сезон было собрано более 50,8 миллиона мешков.

Урожай прошлого сезона стал одним из самых больших, собранных в истории Бразилии. Большая часть производимого этой страной кофе относится к сорту арабика (75%), остальной объем приходится на сорт робуста.