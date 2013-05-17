«Мироновский хлебопродукт» в 1-м квартале сократил чистую прибыль на 24%

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг « » (МХП) в январе-марте 2013 года получил 36 млн долл. чистой прибыли, что на 24% меньше, чем в 1-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период выросла на 2% - до 304 млн долл. Валовая прибыль сократилась на 17 % - до 65 млн долл., а операционная составила 50 млн долл., что на 25% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Показатель объема прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) МХП в 1-м квартале текущего года уменьшился на 13% - до 73 млн долл. Маржа EBITDA составила 24% против 28% в январе-марте 2012 года.

Как сообщал УНИАН, МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. EBITDA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.