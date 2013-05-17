«Кернел» назначил гендиректора сельскохозяйственного подразделения

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» назначил Евгения Осипова генеральным директором сельскохозяйственного подразделения компании, сообщил холдинг.

Согласно сообщению, Осипов имеет 15-летний опыт работы в аграрной отрасли и ранее занимал пост генерального директора «Индустриальной молочной компании», одного из крупнейших производителей молочных продуктов в Украине.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел» контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара. Земельный банк компании составляет 422 тыс. га.

Веревский через Namsen Limited владеет 38,23% бумаг Kernel, в то время как остальные находятся в свободном обращении на бирже в Варшаве.

Компания, которая является крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской фондовой бирже, где она дебютировала в 2007 году, на последнем закрытии стоила менее 1,7 млрд долл.