«Мироновский хлебопродукт» планирует расширить земельный банк в Украине на 35 тыс. га

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» намерен расширить земельный банк в Украине на 35 тыс. га для развития растениеводческого бизнеса.

Об этом УНИАН рассказала финансовый директор холдинга Виктория Капелюшная.

«Мы на 35 тыс. увеличиваем земельный банк в Украине. Мы уже на завершении этого процесса. Будем заниматься растениеводством», - сообщила она.

Капелюшная также отметила, что МХП будет заниматься зерновым бизнесом на недавно приобретенном российском «Воронеж Агро Холдинге».

«Это чисто зерновой бизнес в Воронеже. Мы будем там выращивать зерно, аналогично как мы делаем в Черкасской и Винницкой области. Выращивать зерно и продавать его на экспорт», - сказала финдиректор.

Приобретение этого предприятия она объяснила высоким качеством земель в Воронежской области, достаточным количеством осадков, а также относительно небольшими затратами на аренду земли, так как 60% земельного банка «Воронеж Агро Холдинга» находится в его собственности.

Что касается финансовых результатов МХП в 1-м квартале 2013 года, то Капелюшная отметила, что падение показателей было ожидаемым и связано, в первую очередь, с подорожанием зерна и, в то же время, минимальным ростом цены на конечную продукцию.

«Падение было ожидаемым, потому что в конце прошлого года выросли цены на зерно, а зерно является основной составляющей себестоимости всех видов мяса. Это является основным драйвером роста цены на мясо. При этом цены у нас в Украине остались стабильными, тогда как цены на свинину, говядину вообще снизились. Мы только благодаря своему бренду смогли сохранить цены на уровне прошлого года, тогда как другие производители снижали цены», - пояснила она.

Финансовый директор также анонсировала значительный рост производства курятины в компании во втором полугодии, что должно обеспечить положительные годовые финансовые результаты.

«В той ситуации, в которой находится наша страна, даже если мы продемонстрируем стабильный результат год к году, то это будет успешно», - отметила Капелюшная.

Говоря об ограничении поставок курятины МХП в страны Таможенного союза, введенном Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины 2 мая т.г. в связи с обнаружением в продукции небезопасных веществ, Капелюшная высказала надежду на то, что в ближайшие 7-10 дней оно будет снято. По ее словам, потери от такого ограничения для холдинга будут небольшими, потому что у него есть возможность перенаправить экспорт в другие страны. Если же в ближайшее время ситуация не разрешится, то МХП будет активнее развивать другие рынки. В то же время, Капелюшная подтвердила, что никаких официальных документов, подтверждающих несоответствие курятины микробиологическим показателям, МХП не получал.

Как сообщал УНИАН, МХП в январе-марте 2013 года получил 36 млн долл. чистой прибыли, что на 24% меньше, чем в 1-м квартале 2012 года.Выручка холдинга за указанный период выросла на 2% - до 304 млн долл. Валовая прибыль сократилась на 17% - до 65 млн долл., а операционная составила 50 млн долл., что на 25% меньше, чем в январе-марте прошлого года. EBITDA МХП в 1-м квартале текущего года уменьшилась на 13% - до 73 млн долл. Маржа EBITDA составила 24% против 28% в январе-марте 2012 года.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.

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