«Индустриальная молочная компания» назначила генерального директора

Один из крупнейших производителей молочных продуктов в Украине агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК) назначил Алекса Лисситсу генеральным директором компании, говорится в сообщении холдинга.

Согласно сообщению, Лисситса с 2012 года занимал должность независимого директора ИМК. До этого, в 2006 году, он работал генеральным директором «Украинской аграрной конфедерации», а с 2007 года является президентом ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

До этого должность генерального директора ИМК занимал Евгений Осипов, который сейчас назначен гендиректором сельскохозяйственного подразделения агрохолдинга «Кернел».

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году «Индустриальная молочная компания» кроме производства молока занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур. По последним данным за 2012 год, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 82,7 тыс. га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 223 тыс. тонн. В 2013 году компания планирует увеличить земельный банк до 120 тыс. га.