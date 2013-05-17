Производство мяса птицы в Украине за 4 месяца выросло на 7%

В Украине производство свежего или охлажденного мяса птицы в январе-апреле 2013 года выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 228 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в апреле украинские птицеводы поставили на рынки 58,8 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса птицы, что на 7,8% превышает результаты апреля 2012 года и на 0,4% - показатели марта текущего года.

При этом производство замороженного мяса птицы в январе-апреле т.г. превысило аналогичные показатели 2012 года на 110,1% и составило 36,7 тыс. тонн, из которых 10,5 тыс. тонн было произведено в апреле, что на 151,9% больше, чем в апреле 2012 года, но на 2,3% уступает показателям марта 2013 года.

Объем производства свежей или охлажденной говядины за 4 месяца т.г. вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,2 тыс. тонн. В апреле производство свежей или охлажденной говядины составило 4,7 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в апреле прошлого года, и на 4% превышает мартовские результаты.

Вместе с тем, производство замороженной говядины по результатам января-апреля 2013 года сократилось на 1,4% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2012 года - до 5,6 тыс. тонн, из которых 2 тыс. тонн были произведены в апреле, что на 38,2% больше, чем в апреле 2012 года и на 47% больше показателей марта т.г.

Также сообщается, что за указанный период объем производства свежей или охлажденной свинины вырос почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 63,4 тыс. тонн. В апреле производство данной продукции составило до 16,5 тыс. тонн, что на 8,4% превышает апрельские показатели прошлого года и на 2,4% - показатели марта 2013 года.

Объем производства замороженной свинины в январе-апреле текущего года сократился на 28,8% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года - до 3,4 тыс. тонн. При этом в апреле объем производства замороженной свинины составил 0,9 тыс. тонн, что уступает аналогичному показателю 2012 года на 29,3%, но превышает февральские результаты на 7,9%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).