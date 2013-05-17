Производство молока в Украине за 4 месяца 2013 года выросло на 2,7%

Производство жидкого молока в Украине в январе-апреле 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 2,7% - до 290 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в апреле т.г. в Украине было произведено 78,6 тыс. тонн молока, что на 5,9% больше, чем в апреле 2012 года, но на 4% меньше, чем в марте текущего года.

Производство сливочного масла за январь-апрель т.г. составило 23,6 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в апреле было произведено 7,1 тыс. тонн, что на 11,6% меньше, чем в апреле прошлого года, однако на 17,7% больше мартовского показателя этого года.

Объем производства спрэдов и жировых смесей по итогам первых четырех месяцев 2013 года увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 18,9 тыс. тонн. При этом в апреле было произведено 5 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 25,9% больше, чем в том же месяце 2012 года, но на 8,3% меньше, чем в марте т.г.

В январе-апреле 2013 года было произведено 28,4 тыс. тонн свежего неферментированного сыра (в т.ч. сырной сыворотки и кисломолочного творога), что на 10,6% превышает объемы производства данной продукции за аналогичный период 2012 года. При этом производство свежего сыра в апреле т.г. составило 7 тыс. тонн, что на 14,9% больше, чем годом ранее, однако на 5,6% уступает мартовским показателям.

Производство жирных сыров за указанный период сократилось по сравнению с 1 кварталом прошлого года на 10,5% - до 52,4 тыс. тонн. При этом в прошлом месяце объем производства жирных сыров составил 17,5 тыс. тонн, что на 38,4% больше, чем в апреле 2012 года, и на 36,4% превышает результаты марта.

Кроме того, по итогам первых четырех месяцев 2013 года было произведено 170 тыс. тонн йогуртов и другого ферментированного или сквашенного молока и сливок, что на 15,6% больше, чем в январе-апреле прошлого года. При этом в апреле объем производства данной продукции составил 43,6 тыс. тонн, что превышает апрельские результаты 2012 года на 16,7%, а показателям марта т.г. – уступает на 0,8%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство обработанного молока в Украине выросло по сравнению с 2011 годом на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов выросло на 3,6% - до 486 тыс. тонн.