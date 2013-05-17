Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине за 4 месяца сократилось на 5,9%

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-апреле 2013 года составило 493 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, объем производства этой продукции в апреле составил 126 тыс. тонн, что на 2,3% меньше, чем в том же месяце 2012 года и на 0,8% уступает мартовским показателям этого года.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 1-м квартале 2013 года снизилось на 7,2% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 367 тыс. тон

По итогам 2012 года объем производства хлебобулочных изделий в Украине составил 1,6 млн тонн, что на 5,3% меньше, чем в 2011 году.