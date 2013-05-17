Украина определила проблемные вопросы во взаимной торговле с Беларусью

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов и представители бизнеса Беларуси определили спектр проблемных вопросов, которые необходимо разрешить, поскольку они негативно влияют на реализацию совместных проектов и развитие взаимовыгодных деловых отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, перечень вопросов был определен в ходе встречи Прасолова с представителями бизнеса Беларуси сегодня в Киеве, которую инициировал первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

К проблемным были отнесены вопросы, касающиеся поставок украинских кондитерских изделий в Республику Беларусь, импорта белорусской молочной продукции, перевозок отечественными перевозчиками по территории иностранных государств, развития сотрудничества украинских и белорусских предприятий легкой промышленности.

Прасолов заверил участников совещания, что правительство Украины сделает все возможное для решения наболевших вопросов, поскольку есть полное понимание того, что это послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

В частности, проблемные вопросы станут предметом обсуждения на 22-м заседании украинско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Правительство Украины готово оказывать всяческую поддержку и помощь в решении возникающих спорных вопросов, поскольку связи между украинскими и белорусскими предприятиями являются одним из основных элементов двусторонних торгово-экономических отношений между Украиной и Республикой Беларусь. Я как министр в пределах своей компетенции буду применять соответствующие меры по их решению не только в рамках вышеназванной комиссии, но и через сотрудничество с Евразийской экономической комиссией, Таможенным союзом и Единым экономическим пространством », - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день существуют таможенные проблемы с экспортом кондитерских изделий и их реализацией в Беларуси. В начале мая первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов дал обещание решить проблему поставок украинских кондитерских изделий в Беларусь.

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