В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

В воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать переменных направлений, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днем 23-28°, в горных районах 15-20°.

В Киеве и области возможен кратковременный дождь, гроза. Температура на Киевщине ночью 12-17°, днем 23-28°. В г. Киеве температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

18 мая температура воды в Черном море 16-19°, Азовском море 20-22°; в Днепре возле Киева 22°.