«Киевхлеб» принял решение о комплексной реконструкции Хлебокомбината №12

Руководство ПАО «Киевхлеб» приняло решение о комплексной реконструкции «Хлебокомбината №12», после чего на его базе будет создано мощное и современное предприятие по производству кондитерских и сухарно-бараночних изделий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в публичном акционерном обществе успокаивают киевлян и опровергают слухи: жители столицы без хлеба собственного производства не останутся, ведь тот объем хлебобулочных изделий, который теперь изготовляет хлебокомбинат, будет перераспределен между другими пекарнями предприятия.

Кроме того, как отметили в «Киевхлебе», цены на хлеб, в том числе на социальные сорта, предприятие пересматривать не планирует. Именно с целью недопущения роста цен на сорта хлеба широкого потребления публичное акционерное общество было вынуждено пойти на концентрацию производства и оптимизацию расходов, которые направлены на повышение конкурентоспособности продукции и улучшение финансово-экономического положения дочерних предприятий.

Также, по словам руководства ПАО «Киевхлеб», информация, распространенная некоторыми СМИ, о нарушении социально-экономических условий труда не отвечает действительности. Все работники предприятия предупреждены о его реконструкции, проведено заседание администрации и профсоюзного комитета. Сокращение состоится согласно действующему законодательству Украины. В соответствии с имеющимися вакансиями работникам будут предложены рабочие места на других дочерних предприятиях общества.

*** В Киеве из-за реконструкции хлебобулочного цеха хлебокомбината № 12 без работы могут остаться сотни работников. Об этом Радио «Свобода» заявили сами работники, которые 24 апреля собрались у проходной предприятия.

По словам Любови Стрелецкой, проработавшей на предприятии свыше 30 лет, администрация преследует свои цели бизнеса, не заботясь об интересах работников. Она отмечает, что продукция предприятия пользуется спросом у потребителей Киева и области, но это не принимается во внимание.

В свою очередь, директор предприятия Екатерина Коваленко объяснила Радио «Свобода», что закрытия не будет, только планируется перепрофилировать один из цехов под производство другой продукции, из-за значительных объемов сокращения продажи хлебобулочных изделий.

По словам Коваленко, объемы продукции падают из-за того, что у предприятия появились многочисленные конкуренты. В конце июля, как отмечает руководитель хлебокомбината, цех будет закрыт на реконструкцию, и вместо хлебобулочных изделий он будет выпускать пряники, печенье и соломку. По закону как отметила Коваленко, дается три месяца для сокращения работников. Сколько людей потеряют работу - директор пока еще не готова сказать.