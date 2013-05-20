Экономику Украины может спасти только сельское хозяйство – Данилишин

В ближайшие 3 года экономику Украины сможет спасти только сельское хозяйство и максимальная активизация развития внутреннего рынка, убежден бывший министр экономики Богдан Данилишин.

Об этом он написал в комментарии в сети Facebook.

«Единственной отраслью, которая фактически вытягивает экономику Украины, является сельское хозяйство. За период январь-апрель 2013 года производство сельскохозяйственной продукции выросло на 5,1%. Ввиду сезонного характера производства растениеводческой продукции, в январе-апреле валовая продукция сельского хозяйства формировалась за счет производства продукции животноводства», - отметил Данилишин.

Он также акцентировал на том, что в 2013 году негативную динамику сведенного индекса производства товаров и услуг сформировали: заострение долговых проблем в странах Европы на фоне рецессии, сопровождавшейся низкой деловой активностью и умеренной ценовой динамикой на ключевые позиции отечественного экспорта; политика России относительно диверсификации каналов снабжения энергоресурсов в страны Европы, что негативно повлияло на транзитные потоки через территорию Украины и сдерживало развитие транзитных перевозок.

Среди внутренних факторов Данилишин отметил низкую кредитную поддержку реального сектора экономики, что в значительной мере тормозило развитие основных видов экономической деятельности.

В розничной торговле, подчеркнул Данилишин, за счет роста внутреннего потребительского спроса и в сельском хозяйстве в 2013 наблюдается, наоборот, позитивная динамика, но она все равно не может компенсировать сокращения в других секторах экономики.

Позитивной тенденцией, по его мнению, является то, что в первом квартале текущего года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1,56 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала), что в 1,8 раза больше показателя соответствующего периода 2012 года (885,1 млн долл.).

Но в настоящее время, убежден экс-министр, нужно максимально сконцентрировать усилие на задействование внутренних резервов для активизации экономического роста.

«Украина чрезвычайно открытое в экономическом плане государство. Заострения рецессионных процессов в мировой экономике и усиление нестабильности на мировых финансовых рынках, которые связаны с долговыми проблемами развитых стран, отображаются на развитии денежно-финансовой системы Украины», - отметил Данилишин.