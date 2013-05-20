В Украине производство шоколада за 4 месяца выросло на 4,9%, кондизделий – сократилось на 6,6%

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в январе-апреле 2013 года выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 105 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в апреле 2013 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, составило 23,9 тыс. тонн, что на 9,2% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 19,9% меньше, чем в марте текущего года.

Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 6,6% - до 67,9 тыс. тонн.

Производство сахарных кондитерских изделий в апреле 2013 года составило 19,1 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в апреле прошлого года, и на 0,6% меньше, чем в марте текущего года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в 1-м квартале 2013 года выросло на 9,9% - до 81,6 тыс. тонн.