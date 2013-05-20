Производство водки в Украине в январе-апреле сократилось более чем на 15%

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в январе-апреле 2013 года сократилось на 15,3% - до 8,7 млн дал, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в апреле 2013 года производство водки уменьшилось на 34,4% - до 1,6 млн дал, по сравнению с апрелем прошлого года, и на 45,9% по сравнению с мартом 2013 года.

Госстат сообщил, что производство коньяка и бренди в Украине в январе-апреле текущего года увеличилось на 6,5% - до 1,1 млн дал, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В апреле т.г. производство коньяка и бренди сократилось на 41,6% - до 0,2 млн дал, по сравнению с апрелем 2012 года, и на 53,7% по сравнению с мартом этого года.

Также сообщается, что производство ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-апреле 2013 года увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,6 млн дал.

В апреле 2013 года производство ликеров и других спиртных напитков увеличилось на 57,7% - до 1,2 млн дал, по сравнению с апрелем 2012 г., и на 14,4% по сравнению с мартом 2013 года.

Справка УНИАН. По данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине в январе-марте 2013 года возросло на 32,7% - до 0,9 млн дал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% за три месяца 2013 года сократилось на 9,3% - до 7,1 млн дал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство ликеров и других спиртных напитков за 1-й квартал 2013 года увеличилось на 1,1% - до 2,4 млн дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.