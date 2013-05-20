Россия ограничила поставки продукции украинского агрохолдинга

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) временно ограничила поставки продукции украинского предприятия «Агропродукт», говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, поставки ограничены в связи с выявлением в охлажденной говядине, произведенной «Агропродуктом», мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины 2 мая 2013 года по просьбе стран Таможенного союза проверила продукцию четырех украинских животноводческих предприятий, после чего ограничила для них поставки курятины и говядины в страны ТС в связи с несоответствием их продукции микробиологическим показателям. Такое решение производители мяса считают необоснованным и утверждают, что никаких официальных документов, которые бы подтверждали плохое качество их продукции ни от Госветфитослужбы, ни от ведомств стран ТС они не получали.

Справка УНИАН. «Агропродукт, ЛТД» - многоотраслевое предприятие-холдинг, крупный производитель продукции растениеводства и животноводства в Херсонской области. На 14,5 тыс. га пахотной земли предприятие выращивает традиционные для юга Украины культуры: зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), масличные (подсолнечник, соя, рапс).

Животноводческая отрасль представлена в ООО "Торговый дом Долинское". Сейчас на предприятии идет проектирование строительства новой очереди молочно-товарной фермы. В нее будут входить два коровника по 600 голов дойного стада, доильно-молочный блок с доильным залом и зал по переработке навоза в удобрения. Сроки реализации - 2013-2014 гг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баланс недели: экономика в ступоре, Россия ищет повод для нового газового скандала, а Таможенный союз затевает торговые войны