«Милкиленд» запустил производство твердых сыров на заводе в Польше

Молочная группа компаний с активами в Украине, России и Польше «Милкиленд» запустила производство твердых сыров на вошедшем в прошлом году в состав группы польском заводе «Островия», сообщила пресс-служба «Милкиленда».

По данным компании, на польском рынке сыр, произведенный на мощностях расположенного в городе Остров Мазовецкий (Мазовецкое воеводство), появится 1 июля. Завод будет производить твердые и плавленые сыры, в том числе сортов гоуда, эмменталер, маасдамер.

В планах группы экспортировать часть этой производимой под брендом материнской компании продукции в Россию и Украину, а также на рынки стран ЕС.

«Мы рады расширить ассортимент нашей продукции за счет твердых сыров и предложить эту продукцию под обновленным брендом «Островия» нашим польским потребителям», - цитирует пресс-служба генерального директора Milkiland EU Роберта Мрожинского.

Также Мрожинский отметил, что после реконструкции завод будет изготавливать 15 тыс. тонн твердых и 7 тыс. тонн плавленых сыров в год.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - диверсифицированный производитель молочной продукции, ведущий бизнес в России, Украине и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку передовых компаний молочного рынка стран СНГ.

Компания Milkiland владеет 10 заводами в Украине, Останкинским молочным комбинатом в Москве и заводом Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции Milkiland продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".

Компания предлагает широкий ассортимент молочной продукции, в том числе свежую молочную продукцию, сыры, масло.

В 2013 году «Милкиленд», акции которой котируются на Варшавской фондовой бирже, планирует инвестировать в модернизацию оборудования на собственных сыродельных предприятиях в Украине до 6 млн грн.