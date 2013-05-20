Увеличение количества осадков значительно улучшило состояние яровых – Гидрометцентр

Обильные осадки, которые выпали на прошлой неделе практически на всей территории Украины, за исключением Луганской, Херсонской, части Волынской, Львовской и Ривненской областей, а также степной части Крыма, устранили засушливую ситуацию на полях и значительно улучшили состояние яровых зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Агрометеорологические условия значительно смягчились по сравнению с предыдущим периодом. В большинстве регионов Украины создались абсолютно нормальные условия для вегетации яровых культур. Это вселяет определенный оптимизм», - сказала глава Гидрометцентра.

По его словам, если такие погодные условия сохранятся до конца мая, то украинские аграрии могут рассчитывать на нормальный урожай яровых зерновых.

Как сообщал УНИАН, майская засуха, которая особенно остро проявилась в восточных регионах страны, по прогнозу Гидрометцентра, могла стать причиной потери 30% урожайности яровых зерновых культур.

Украинские аграрии к 13 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 7,7 млн гектаров, что составляет 94% от прогноза.