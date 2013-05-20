Минагропрод прогнозирует высадку 1 тыс. га новых виноградников в 2013 году

В Украине в 2013 году может появиться 1 тыс. га новых виноградников, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на начальника отдела развития садоводства и виноградарства Департамента земледелия Виктора Костенко.

«Мы прогнозируем, что в этом году в Украине, несмотря на ряд объективных причин, приведших к снижению объемов закладки виноградников в последние годы, появится не менее 1 тыс. гектаров новых виноградников», - сообщил Костенко.

Он также напомнил, что Минагропрод разработал проект изменений в действующее законодательство относительно дифференциации ежегодной лицензии на оптовую торговлю винопродукцией в размере 500 тыс. грн. При этом совместно с профильной научной организацией специалисты министерства разработали типовые проекты закладки садов и ягодников в хозяйствах площадью от 0,2 до 2 га, что должно облегчить им путь к получению государственной финансовой поддержки.

Как сообщал УНИАН, в мае украинские виноградари и виноделы обратились к правительству и парламенту с просьбой уделить внимание основным проблемам отрасли, среди которых отсутствие ощутимой государственной поддержки, дороговизна лицензии на оптовую продажу вина, стоимость которой составляет 500 тыс. грн и оплачивается производителями ежегодно, а также отсутствие свободного рынка земли.

Справка УНИАН. В 2012 году площадь виноградников в плодоносящем возрасте в Украине сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,2% - до 67,9%.