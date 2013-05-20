Агрохолдинг HarvEast с начала года закупил сельхозтехники на 25 млн долл.

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding в рамках программы технического перевооружения с начала 2013 года инвестировал в закупку сельскохозяйственной техники 25 млн долл., сообщали в пресс-служба компании.

Согласно сообщению, холдинг закупил 150 единиц самоходной и прицепной техники европейских и американских производителей.

В частности, HarvEast приобрел 32 трактора мощностью более 30 лошадиных сил, 29 телескопических погрузчиков, 4 пропашных сеялки, 4 прицепных и 5 самоходных опрыскивателей, 15 тяжелых и 39 легких пружинных борон, 10 культиваторов, 7 самоходных и 9 прицепных косилок. Кроме того, с начала года холдинг стал собственником 6 новых кормоуборочных комбайнов, 13 дисковых борон, а также 10 универсальных и 10 зерновых прицепов-перегрузчиков. В компании также отметили, что были закуплены оборудование для внесения жидких удобрений, пресс-подборщики, топливозаправщики, валкообразователи и прочая самоходная и прицепная техника.

По словам технического директора HarvEast Holding Артема Гришуненкова, обновление техпарка позволит холдингу снизить производственные затраты и увеличить урожайность культур.

«Обновление технического парка позволит снизить производственные затраты при применении современных сберегающих технологий земледелия, а также повысить потенциал урожайности», - цитирует пресс-служба Гришуненкова.

Всего, по данным компании, с момента ее создании в 2011 году инвестиции в обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудование составили более 50 млн долл.

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан в марте 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - 25 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».