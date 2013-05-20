«Терра Фуд» завершила сделку по приобретению Рожищенского сырзавода

Группа компаний «Терра Фуд» 17 мая закрыла сделку по приобретению Рожищенского завода (Волынская обл.) и запустила на нем производство, говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, к июню текущего года сырзавод должен выйти на объем производства 350-400 тонн продукции в месяц. До этого, с ноября 2012 года, производство на заводе было приостановлено из-за долгов.

В компании отметили, что Рожищенский сырзавод должен войти в состав бизнес-направления Группы - «Интер Фуд».

Кроме того, по словам исполнительного директора «Терра Фуд» Ивана Герасимовича, компания намерена значительно усилить свои позиции на украинском рынке сыра и не исключает приобретения или постройки новых производственных мощностей.

«Мы ставим перед собой цель существенно усилить позиции Группы в производстве и продажах сыра. Поэтому продолжаем рассматривать варианты по приобретению существующих или построения с нуля новых производственных мощностей», - цитирует пресс-служба Герасимовича.

Справка УНИАН. Группа компаний «Терра Фуд» - вертикально интегрированный холдинг, имеющий шесть бизнес-направлений в трех отраслях – молочной, мясной и аграрной.

Группа компаний владеет производственными мощностями в Украине и России.

Является лидером на рынке сливочного масла и спредов Украине, а также одним из основных производителей твердых сыров. На рынке Украины представлена ТМ «Біла лінія», «Тульчинка», «Premialle», «Золотой Резерв», «Вапнярка», «Тульчин».