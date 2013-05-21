Александр Сушко назначен замминистра экологии, Валерий Давиденко - замминистра агрополитики

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Сушко заместителем министра экологии и природных ресурсов – руководителем аппарата. Соответствующий указ Президент подписал сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. Кроме того, еще одним указом Президент назначил Валерия Давиденко заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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