Александр Сушко назначен замминистра экологии, Валерий Давиденко - замминистра агрополитики
08:27, 21 мая 2013Агро
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Сушко заместителем министра экологии и природных ресурсов – руководителем аппарата.
Соответствующий указ Президент подписал сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Кроме того, еще одним указом Президент назначил Валерия Давиденко заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
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