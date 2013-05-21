Украина ожидает разрешения США на поставку кукурузы и пшеницы

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и министр сельского хозяйства США по вопросам фермерства и заграничной сельскохозяйственной службы Дарси Веттер обсудили возможность получения Украиной разрешения на поставку кукурузы и пшеницы на рынок США, сообщили в пресс-службе Минагропрода.

Согласно сообщению, в ходе переговоров Присяжнюк отметил, что Украина заинтересована в импорте из США племенных ресурсов, быков и эмбрионов крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Веттер, в свою очередь, высказала заинтересованность США в сотрудничестве в сфере аграрных технологий, в частности производстве биоэтанола и семеноводстве.

В ведомстве также напомнили, что в 2012 году товарооборот сельхозпродукции между США и Украиной составил более 353 млн долл., что на 54% больше, чем годом ранее. А в 1-м квартале текущего года товарооборот между странами вырос почти на 30% - до 126 млн долл.

Справка УНИАН. По данным Гостаможни, в 2012 году Украина импортировала из США 3,5 млн тонн кукурузы, что на 19,6% меньше, чем в 2011 году. Однако экспорт этой культуры не осуществлялся. Между Украиной и США также практически отсутствует торговля пшеницей.

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