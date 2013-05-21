«Укрлендфарминг» назначил заместителя главного исполнительного директора

Крупнейший агрохолдинг в Украине «Укрлендфарминг» назначил Игоря Петрашко заместителем главного исполнительного директора компании, говорится в проспекте эмиссии евробондов холдинга на 150 млн долл., имеющемся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, с сентября 2007 года до декабря 2012 года Петрашко занимал должность управляющего директора инвестиционной компании «Тройка Диалог», а также возглавлял отдел инвестбанкинга в компании. После этого, в декабре 2012 года, он был назначен на пост начальника управления корпоративного бизнеса «дочек» Сбербанка.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.

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