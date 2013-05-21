Верховная Рада хочет усилить контроль над оборотом спирта

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 230 Налогового кодекса Украины (относительно контроля над оборотом спирта и ликероводочных изделий)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта за основу проголосовали 247 народных депутатов из 392, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту, инициатором которого является Кабинет министров Украины, целью принятия документа является усиление контроля над оборотом спирта и процедурой документального оформления операций по ввозу/вывозу спирта и ликероводочных изделий с территории акцизных складов.

Законопроектом предлагается расширить функциональные полномочия представителей органов ГТС на акцизных складах с целью повышения эффективности их работы и обеспечения бюджетных поступлений по акцизному налогу в полном объеме.

В частности, как отмечается в заключении Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, путем внесения изменений в статью 230 Налогового кодекса Украины предлагается предоставить полномочия представителю органа Государственной налоговой службы на акцизном складе во время ввоза на акцизный склад спирта этилового и отгрузки с акцизного склада или ввоза на акцизный склад водки и ликероводочных изделий делать отметку на товарно-транспортной накладной о времени въезда на акцизный склад или выезда с него и по показателям спидометра транспортного средства, а также осуществлять запись в журнале регистрации получения спирта этилового или соответственно в журнале отгрузки водки и ликероводочных изделий.

Кроме того, предусматривается обязать представителя органа Государственной налоговой службы на акцизном складе на протяжении одного рабочего дня, вместо трех рабочих дней по действующей редакции, направлять справку о получении спирта этиловой с помощью средств факсимильной связи представителю органа Государственной налоговой службы на акцизном складе предприятия, которое отпустило спирт.

Также предлагается предоставить полномочия представителю органа Государственной налоговой службы на акцизном складе во время вывоза спирта этилового делать отметку на товарно-транспортной накладной о согласовании его вывоза с помощью проставления штампа «Выезд разрешен» и личной подписи, помечать время выезда и показатели спидометра транспортного средства, а также осуществлять запись в контрольном журнале отгрузки спирта.

В то же время предусматривается обязать такого представителя направлять на протяжении одного рабочего дня с помощью средств факсимильной связи справку об отгрузке спирта этилового в орган Государственной налоговой службы по месту нахождения покупателя спирта.

Законопроектом также планируется предусмотреть, что все документы, которые являются основанием для отпуска спирта, проверяются представителем органа Государственной налоговой службы на акцизном складе, и установить, что транспортировка спирта без товарно-транспортных накладных с отметкой такого представителя запрещается, то есть распространить на такие операции со спиртом действующие на сегодняшний день механизмы для водки и ликероводочных изделий.