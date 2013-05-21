Агрохолдинг «Мрия» в 1-м квартале сократил прибыль на 46%

Крупный украинский агрохолдинг «Мрия» в январе-марте 2013 года получил 5,2 млн долл. неаудированной чистой прибыли, что на 46% меньше, чем в первом квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка компании за указанный период выросла в 2,4 раза – до 39 млн долл. Валовая прибыль «Мрии» за указанный период увеличилась на 22,6% - до 25 млн долл., а операционная прибыль составила 14,7 млн долл., что на 2,7% больше, чем в январе-марте 2012 года. Совокупные активы «Мрии» в 1-м квартале т.г. выросли на 1,4% - до 1,4 млрд. долл.

Компания не комментирует свои финансовые показатели.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. с 150 млн долл. в 2011 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл. с 425,7 млн долл. в 2011 году. Операционная прибыль холдинга в 2012 году выросла на 5,8% - до 207,6 млн долл. Показатель EBIDTA по итогам 2012 года увеличился на 41% - до 254,8 млн долл., маржа EBIDTA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее.

В апреле «Мрия» разместила евробонды на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году.

По словам руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александра Вальчишена, привлеченные от выпуска облигаций средства будут направлены на оплату услуг андеррайтеров, выкуп облигаций предыдущего выпуска, а также рефинансирования других долгов.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур.