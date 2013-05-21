Депутаты намерены отменить обязательную сертификацию зерна

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательной сертификации качества зерна и продуктов его переработки, за исключением зерна, которое полностью или частично приобретается за государственные средства, или же если такое условие предусмотрено контрактом, а также в случае ввоза зерновых продуктов и их переработки на территорию Украины.

За законопроект №4459, зарегистрированный 5 марта 2013 года, «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» проголосовали 299 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы - народные депутаты от Партии регионов Владимир Пилипенко, Виктор Бондарь и Олег Кулинич отмечают, что процедура сертификации качества зерна уже отменена в Российской Федерации, ее нет и в странах Европейского Союза.

«Украинские производители сельскохозяйственной продукции оказались в неравных условиях по сравнению с европейскими и российскими агропромышленными предприятиями, с учетом времени, которое тратится на бюрократические процедуры, связанные с оборотом зерна и продуктов его переработки», - сказано в документе.

При этом действующее законодательство предусматривает выдачу сертификата элеваторам на 1 год и обязательную сертификацию качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины осенью 2012 года установил обязательную сертификацию зерна и продуктов его переработки в случае экспортно-импортных операций и перемещения зерна и зерновых продуктов за счет государственных средств. В остальных случаях предполагается оформление сертификата качества по усмотрению субъекта рынка.