Один из богатейших людей мира Карлос Слим продает свой табачный бизнес Philip Morris

Мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим продает принадлежащие ему 20% акций Philip Morris Mexico, передает Reuters.

Акции за 700 млн долл. покупает владелец Marlboro компания Philip Morris Internacional.

Главным активом Слима является компания Grupo Carso. Слим четвертый год подряд сохраняет лидерство в рейтинге миллиардеров журнала Forbes, его состояние за год выросло до 73 млрд долл. с 69 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, основатель и председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс в мае т.г. сместил мексиканского магната Карлоса Слима с первого места в списке самых богатых людей мира по рейтингу Bloomberg Billionaires Index.