Украина сняла запрет на экспорт в Таможенный союз продукции еще двух компаний

Украина отменила временные ограничения на экспорт продукции в Таможенный Союз, введенные 2 мая текущего года, для предприятий «Мироновский хлебопродукт» и «Агромарс».

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Мы сняли временный запрет и предоставили им право на экспорт», - сказал Бисюк.

Он также сообщил, что в Россельхознадзор уже направлены письма с сообщением о том, что соответствующие расследования по этим предприятиям проведены, и ограничение на экспорт снято.

Временные ограничения на экспорт касались, в частности, одного из предприятий "Мироновского хлебопродукта" - Мироновской птицефабрики.

Как сообщал УНИАН, ранее Госветфитослужба отменила ограничения на ввоз говядины и мяса птицы в Таможенный союз для компаний «Тавр-Плюс» и «Элитекс» (обе - Донецкая обл.).

2 мая 2013 года Госветфитослужба ограничила поставки продукции животноводства в страны Таможенного союза для четырех предприятий в связи с несоответствием их продукции микробиологическим показателям.