Янукович рассказал о росте валовой сельхозпродукции

Рост валовой продукции в аграрном секторе в январе-апреле составил 5%, причем рост производства продукции на сельхозпредприятиях составил 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время открытия XXV Международной агропромышленной выставки «АГРО -2013».

«В этом году также сохраняется позитивная динамика производства сельхозпродукции. За 4 месяца обеспечен прирост валовой продукции сельского хозяйства на более чем 5%, в том числе на сельхозпредприятиях - почти на 10%», - сказал глава государства.

Справка УНИАН. 22-25 мая в Киеве пройдет XXV Международная агропромышленная выставка "АГРО-2013", которая является крупнейшим общегосударственным мероприятием в агропромышленном комплексе страны. Организатором выставки выступает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. В этом году в выставке участвуют несколько десятков компаний из Украины, Китая, Германии, Чехии, Беларуси и Турции.