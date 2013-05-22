Янукович собирается развивать средний класс на селе

Создание сельскохозяйственных кооперативов является основой формирования среднего класса в сельской местности, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время открытия XXV Международной агропромышленной выставки "АГРО -2013".

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, отметил: «Стимулирование сельскохозяйственного кооперативного движения остается основным способом и верным путем формирования богатого мощного среднего класса на селе».

При этом В.Янукович подчеркнул, что государство будет и дальше работать над вопросами дерегуляции хозяйственной деятельности. «Должна и дальше продолжаться работа, начатая в сфере дерегуляции хозяйственной деятельности и по созданию привлекательного бизнес-климата», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 мая, в Киеве открылась XXV Международная агропромышленная выставка "АГРО -2013", которая является крупнейшим общегосударственным мероприятием в агропромышленном комплексе страны. Организатором выставки выступает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. В этом году в выставке участвуют несколько десятков компаний из Украины, Китая, Германии, Чехии, Беларуси и Турции.

Выступая на открытии выставки, Президент Янукович отметил, что рост валовой продукции в аграрном секторе в январе-апреле 2013 г. составил 5%, причем рост производства продукции в сельхозпредприятиях составил 10%.

Правительство Украины в 2013 году планирует значительно увеличить финансирование программы создания сельскохозяйственных кооперативов, выделив на эти цели 100 млн грн против 5 млн грн в прошлом году.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, на 1 сентября 2012 года в Украине насчитывался 851 сельскохозяйственный обслуживающий кооператив.