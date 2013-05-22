Минагропрод ожидает падения производства сахара на 36%

Производство сахара в Украине в 2013-2014 маркетинговом году (МГ: сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может сократиться на 36% (800 тыс. тонн) – до 1,4 млн тонн с нынешних 2,2 млн тонн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время открытия Международной агропромышленной выставки "АГРО -2013".

«Мы ожидаем производство на уровне 1,4-1,45 млн тонн», – сказал министр.

При этом он сообщил, что переходящие запасы сахара к новому маркетинговому году составят рекордные для Украины 700 тыс. тонн.

Кроме того, Н.Присяжнюк отметил, что по состоянию на 20 мая сев сахарной свеклы проведен на территории 306 тыс. га, что составляет 103% от прогноза.

Как сообщал УНИАН, украинские сахаропроизводители завершили сезон 2012-2013 маркетингового года, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара с 63 сахарных заводов составил 2,2 млн тонн. Эти объемы полностью обеспечивают внутреннюю потребность страны в сахаре, которая составляет 1,8 млн тонн.