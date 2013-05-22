Украина и Беларусь намерены в течение месяца решить взаимные проблемы в торговле

Украина и Беларусь намерены в течение месяца снять все вопросы, возникающие во взаимной торговле двух стран, в частности, относительно экспорта и импорта кондитерских изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко по итогам заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, прошедшего 22 мая в Киеве под председательством первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

«У нас нет дискриминации в торговле. Вместе с тем, не до конца разблокирован вопрос по мясо-молочной продукции, по украинской кондитерской продукции, которая также входит в продовольственную группу. Но в течение месяца эти вопросы будут решены», - сказал Семашко.

Он также обратил внимание, что Беларусь проявляет значительный интерес к импорту украинской металлургической продукции, продовольствия, сельскохозяйственных семян, продукции тяжелого машиностроения, энергетического машиностроения.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Арбузов подтвердил, что украинская и белорусская стороны наверняка найдут понимание в вопросах взаимной торговли. «Перспективы наших взаимоотношений весьма высоки. Наши взаимоотношения на очень высоком уровне. Только в этом году мы встречаемся уже второй раз. Ожидается встреча на уровне премьер-министров двух стран и, возможно, глав государств. Мы не можем не договориться», – подчеркнул Арбузов.

Он сообщил, что накануне заседания комиссии Кабмин приглашал представителей бизнеса, работающих с Республикой Беларусь, чтобы обсудить все проблемные вопросы и выслушать их предложения. «Уже сегодня я получил ответ, что по этим предложениям началась работа. Могу с уверенностью сказать, что все обязательства, которые правительство взяло на себя, будут реализованы уже в этом году», – сказал Арбузов.

Он также выразил уверенность, что украинско-белорусские отношения будут развиваться и дальше. «Я бы хотел, чтобы и наша продукция, в частности кондитерская, могла быть представлена в Беларуси так же хорошо, как представлены белорусские продукты на рынке Украины», – отметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале мая ассоциация «Укркондпром» заявила о полной блокировке белорусской стороной экспорта кондитерских изделий украинского производства. Возможные потери украинских кондитеров оценивались в 50 млн грн. Первый вице-премьер Беларуси Семашко обещал поднять вопрос возобновления экспорта украинской кондитерской продукции во время заседания Межправительственной комиссии.

Справка УНИАН. Беларусь как торговый партнер Украины по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долл., что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.