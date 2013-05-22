Danonе планирует экспортировать украинскую клубнику

Компания Danone, один из крупнейших производителей молочной продукции в мире, планирует начать экспорт выращенной в Украине клубники для зарубежных предприятий группы, сообщила менеджер медицинского маркетинга Danone Ольга Кухар.

«Клубника – наиболее популярная ягода. Сегодня мы вкладываем в клубничные кооперативы, чтобы знать точно, что в той клубнике и отвечает ли она не только украинским, но и мировым стандартам», - сказала Кухар на конференции по вопросам качества пищевых товаров.

Она не уточнила, на каких зарубежных предприятиях группы и в каких объемах будет использоваться украинская клубника.

В 2012 году Danone открыла кооператив по выращиванию клубники в Тернопольской области, инвестировав около 2 млн евро. Проект был осуществлен на основе сельскохозяйственного кооператива «Лосятинский молочный источник».

В рамках проекта Danone ставила целью объединить около 500 владельцев личных крестьянских хозяйств в сельхозкооператив для производства клубники и ее последующей оптовой продажи.

Справка УНИАН. Группа компаний Danonе - один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов, работающая в Украине с 1998 года. С июня 2010 года, в результате объединения компаний Danonе и Unimilk в компанию Danonе-Unimilk вошли три завода - «Данон-Днепр» (г. Херсон), «Галактон» (г. Киев) и «Кремез» (г. Кременчуг). Компания представляет продукцию ТМ «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «Биобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смешарики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Данон Украина» инвестирует 100 млн грн в модернизацию производства