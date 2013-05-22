Украина рассчитывает получить разрешение на экспорт пшеницы и кукурузы в США уже в этом году

Министерство агарной политики и продовольствия Украины надеется, что страна получит разрешение экспортировать кукурузу и пшеницу в США уже в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в ходе международного форума «Мировой зерновой рынок – тенденции, риски, инициативы».

«Я хотел бы, чтобы это началось на протяжении этого календарного года, чтобы мы получили все разрешения (на поставку кукурузы и пшеницы в США – УНИАН)», – сказал он.

По словам министра, отечественная кукуруза уже прошла экспертизу в США и теперь ожидаются ее результаты, после получения которых начнется проверка украинской пшеницы. При этом министр не уточнил возможных объемов поставок.

Присяжнюк также отметил, что получение разрешения на экспорт этих культур станет подтверждением их качества и откроет для Украины новые рынки сбыта зерновых.

Как сообщал УНИАН, в мае министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и министр сельского хозяйства США по вопросам фермерства и заграничной сельскохозяйственной службы Дарси Веттер обсудили возможность получения Украиной разрешения на поставку кукурузы и пшеницы на рынок США.

Справка УНИАН. Товарооборот сельхозпродукции между США и Украиной в 2012 году составил более 353 млн долл., что на 54% больше, чем годом ранее. А в 1-м квартале текущего года товарооборот между странами вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 126 млн долл.

По данным Гостаможни, в 2012 году Украина импортировала из США 3,5 млн тонн кукурузы, что на 19,6% меньше, чем в 2011 году. При этом экспорт данной культуры не осуществлялся. Между Украиной и США также практически отсутствует торговля пшеницей.