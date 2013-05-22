Приток инвестиций в аграрный сектор Украины за 2013 год может составить 3 млрд долл.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, что в 2013 году украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в ходе международного форума «Мировой зерновой рынок – тенденции, риски, инициативы».

«Мы ожидаем, что в виде инвестиций и привлечения на фондовых биржах, привлечения средств и по межправительственным договоренностям, и прямых инвестиций, мы будем на достаточно высоком уровне. Я хотел бы, чтобы мы имели не менее 3 млрд. долл. (инвестиций в аграрный сектор Украины в 2013 году – УНИАН)», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесничество Украины в 2012 году составили 800,7 млн долл.

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