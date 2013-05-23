Fitch повысил рейтинг агрохолдинга «Авангард»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте агрохолдинга «Авангард», одного из крупнейших производителей яиц в Украине, до уровня «В+» с «В», говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Рейтинг по национальной шкале был повышен до «AA+(ukr)» с «А+ (ukr)» . Прогноз по обоим рейтингам – стабильный.

"Эти рейтинговые действия следуют за недавним размещением еврооблигаций материнской компании "Укрлэндфарминга" (РДЭ в нацвалюте "B+"), которому ключевые операционные дочерние компании "Авангарда" обеспечили безусловное и безотзывное поручительство на солидарной основе», - поясняется в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, «Авангард» по итогам 2012 года получил чистую прибыль 228,2 млн долл., что на 16,3% больше, чем в 2011 году. Выручка за этот период увеличилась на 13,7% - до 629,3 млн долл. Показатель EBITDA вырос до 279,8 млн долл. с 245,8 млн долл. в 2011 году. EBITDA margin в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 0,1% - до 44,5%.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

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