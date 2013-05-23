Авансовый платеж по форвардным контрактам на зерно вырос до 1 тыс. грн за тонну

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) увеличила авансовый платеж аграриям по форвардным контрактам на закупку зерна урожая 2013 года до 1 тыс. грн/тонна с 700 грн/тонна, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в корпорации считают, что увеличение размера аванса повысит интерес аграриев к форвардной программе ГПЗКУ.

К настоящему времени «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» заключила и профинансировала 293 форвардных контракта на поставку 467 тыс. тонн зерна, выплатив сельхозпроизводителям 357,5 млн грн авансового платежа. Всего с начала открытия первого этапа форвардных закупок корпорация получила более 500 заявок на поставку 800 тыс. тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, в ходе форвардной кампании ГПЗКУ планирует закупить 2 млн тонн зерна. Минимальный лот форвардного контракта составляет 500 тонн. Удельный вес закупки той или иной культуры ГПЗКУ не устанавливает.

Проведение форвардных и спотовых закупок зерна урожая 2013 года ГПЗКУ будет проводить за счет 1,5 млрд долл. кредитных средств, полученных корпорацией от китайского «Эксимбанка».

Форвардная программа корпорации будет проходить в два этапа: с марта по май и с августа по октябрь 2013 года. Первый этап предусматривает заключение форвардного контракта, согласно которому сельхозпроизводитель получает первый транш исходя из стоимости 700 грн за тонну, вне зависимости от культуры (ГПЗКУ закупает продовольственную и фуражную пшеницу и фуражную кукурузу). При этом из суммы вычитается страховой платеж (3,5% от минимальной интервенционной цены). Обязательным условием участия производителей в следующем этапе форвардной программы является получение положительного акта обследования площадей от страховой компании.

На втором этапе программы сельхозпроизводители должны поставить оговоренные виды и объемы зерновых культур на сертифицированные элеваторы ГПЗКУ, после чего происходит окончательный расчет в виде второго транша. Размер этого платежа определяется как разница между ценой окончательного расчета, суммой первого транша и скидкой в 100 грн за тонну. При этом ценой окончательного расчета является средневзвешенная рыночная цена фиксинга, которая сложилась на Аграрной бирже за день до поставки.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

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