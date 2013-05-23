Чехия намерена увеличить импорт украинского зерна

Чехия заинтересована в увеличении поставок из Украины зерна и продуктов его переработки, в частности муки, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, глава Минагропрода Николай Присяжнюк и министр сельского хозяйства Чешской Республики Петер Бендл в ходе рабочей встречи договорились об усилении сотрудничества между странами на зерновом рынке.

Кроме того, министры обсудили возможности сотрудничества в сфере биоэнергетики и хмелеводства.

«Украина заинтересована в сотрудничестве с Чехией, в частности, в отраслях биотоплива, биоэнергетики и хмелеводства, поскольку в Чехии эти направления очень развиты. И мы готовы оказывать государственную поддержку такому сотрудничеству. Также мы поработаем и над законодательством, которое регулирует эти отрасли в Украине, чтобы оно совпадало с европейским», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Справка УНИАН. По информации Государственной таможенной службы, Украина в 2012 году не экспортировала пшеницу и ячмень в Чешскую Республику, тогда как импорт пшеницы из Чехии в Украину в прошлом году составил 353 тонны, а ячменя – 1,7 тыс. тонн.

Товарооборот между странами в 2012 году составил 1,4 млрд долл.

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