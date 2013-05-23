Минагропрод: Украина может увеличить производство биоэтанола в 8 раз

Украина в ближайшие годы может увеличить производство биоэтанола в 8 раз - до около 320 тыс. тонн (40 млн дал), сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень на форуме по вопросам биоэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: «Ресурс наших спиртзаводов позволяет производить около 60 млн дал спирта, из которых одна треть для традиционного использования и две трети для производства биоэтанола».

Официальная статистика не дает данных по объемам производства биоэтанола в Украине, но, по оценкам экспертов, ежегодное производство этого вида топлива сейчас составляет около 40 тыс. тонн.

По словам замминистра, производство биоэтанола поможет стабилизировать спиртовую и свекольную отрасли в Украине.

«Производство биоэтанола – это единственный путь стабилизации работы свекольной отрасли и решения проблемы сахарной отрасли», - сказал Сень.

При этом замминистра не указал, когда предприятия в Украине смогут выйти на уровень производства до около 320 тыс. тонн биоэтанола в год.

Как сообщал ранее УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк призвал отечественных производителей сахара оборудовать свои производства установками по производству биоэтанола в целях диверсификации производства и снижения себестоимости продукции.

В апреле глава Минагропрода сообщил, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает перепрофилирование на производство биоэтанола 29 спиртовых заводов.

В 2013 году на эти цели государство планирует выделить 209,8 млн грн, а в следующем – 140,2 млн грн.