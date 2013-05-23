В Украине завершается сев яровых зерновых и зернобобовых

Украинские аграрии к 23 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 8,08 тыс. га, или 99% от прогноза, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к указанной дате ячмень посеян на площади, 2,2 млн га, яровая пшеница – на 152 тыс. га, овес – на 260 тыс. га, горох – на 199 тыс. га. Кроме того, сев кукурузы проведен на площади 4,75 тыс. га, что составляет 100% от прогноза.

Сев сахарной свеклы завершен на площади 306 тыс. га, или 106% от прогноза, подсолнечника – 4,03 млн га, или 102% от прогнозируемых площадей. Также завершается сев сои – к 23 мая засеяно 1,35 млн га (94%), проса – 84 тыс. га (65%), гречки – 164 тыс. га (81%), сорго – 131 тыс. га (91%).

В министерстве отметили, что озимые культуры преимущественно находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Однако высокие температуры воздуха и дефицит влаги в апреле и первой половине мая негативно повлияли на рост и развитие растений. Тем не менее, в ведомстве полагают, что обильные дожди, которые прошли на прошлой неделе, поспособствуют улучшению состояния посевов.

Как сообщал УНИАН, в связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания в Украине в 2013 году задержалась на 2-3 недели.

Всего под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры. Посев яровых зерновых и зернобобовых планируется провести на площади 8,2 млн га.

Прогноз пересева озимых составляет 300-500 тыс. га против 2 млн га в 2012 году.