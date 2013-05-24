В Украине высажено 13 тыс. гектаров нового леса. План выполнен на 107%

По всей Украине в ходе весенней лесокультурной кампании 2013 года было воссоздано 47 тысяч гектаров лесов, из них 13 тыс. га – это новые леса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Сумах сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец.

«По всей Украине весной 2013 года было воссоздано 47 тыс. га лесов, из них 13 тыс. га – это новые леса. Мы выполнили план на 107%», - отметил он.

В частности, говоря о Сумщине, Сивец рассказал, что государственными предприятиями областного управления лесного и охотничьего хозяйства было воссоздано 1,13 тыс. га леса, в том числе высажено 40 га новых лесов.

По словам Сивеца, для успешного проведения нынешней лесокультурной кампании в прошлом году сумские лесоводы вырастили в 76 рассадниках 22 млн сеянцев и 104 тыс. саженцев.

Кроме того, предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства за собственные средства озеленили 22 объекта социальной сферы, среди которых - детские сады, школы, больницы в 10 районах области.

«Большое значение имеет социальная составляющая лесокультурной кампании. В этом году силами лесохозяйственных предприятий было озеленено тысячу объектов социальной сферы. Мы получили фотоотчеты из всех регионов Украины, и можем сравнить, как изменились дворы школ, детских садов и больниц», - подчеркнул Сивец.