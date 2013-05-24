Парламент Литвы легализовал промышленную коноплю

Вильнюс. В четверг, 23 мая, сейм Литвы легализовал промышленную коноплю, и теперь ее можно будет выращивать, перерабатывать, импортировать и экспортировать.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятия закона о волокнистой конопле проголосовали 66 членов сейма, против выступили 16, а 22 – воздержались.

«Если президент Литвы Даля Грибаускайте подпишет закон, то с 1 января следующего года промышленную коноплю можно будет выращивать легально», - пишет ru.delfi.lt со ссылкой на агентство BNS (Литва до сих пор была единственным государством Евросоюза, где выращивание промышленной конопли было запрещено - ред.).

В подготовленном Министерством сельского хозяйства Литвы проекте закона определяется понятие промышленной конопли, а к закону о контроле за наркотическими и психотропными веществами предлагается принять поправку – исключение применения запретов в отношении волокнистой конопли.

Так, согласно закону, содержание тетрагидроканнабинола (ТГК, натурального вещества, воздействующего на психику) не должно превышать 0,2%, а производить его можно только в промышленных или садоводческих целях.

Поддерживающие проект депутаты утверждают, что наконец литовские фермеры смогут получить выплаты Евросоюза за посевы, а противники опасаются, что под прикрытием промышленной конопли могут выращиваться растения для наркотиков.

Справка УНИАН. Конопля (Cannabies Sativa) имеет два подвида: промышленную коноплю и коноплю, из которой можно получить марихуанну. Промышленная конопля содержит от 0,3 до 1,5% психоактивного вещества ТНС (тетрагидроканнабиолис), наркотическая - от 4 до 20% ТНС.

Промышленная конопля широко используется в производстве пищевой и непищевой продукции. Ее семена богаты белком и ценными жирными кислотами. Они подходят для употребление в пищу и для отжима ценного конопляного масла (масло конопли содержит до 80% незаменимых жирных кислот, что является самым высоким показателем среди растений). Стебли и листья дают волокна и мякоть, которые используют для получения ткани, целлюлозы и изделий из целлюлозы, например, бумаги. Причем, промышленная конопля имеет гораздо более прочные волокна, из которых изготавливают высококачественную целлюлозу. Бумагу, изготовленную из конопли, можно пускать в переработку до 7 раз, а вот бумага, сделанная из сосны, может быть переработана лишь 3 раза.

На сегодня выращивание промышленной конопли в Украине регулируется Законом «Об обороте в Украине наркотических веществ, их аналогов и прекурсоров», которым, в частности, строго контролируется движение семян.

В предвоенной Украине коноплю выращивали на 140 тыс. га, что составляло около четверти общих посевов Советского Союза. До последнего времени выращивание промышленной конопли в Украине во многом сдерживалось. В частности, в результате ограничительных мер со стороны правоохранительных органов относительно обязательного лицензирования и охраны конопли, их посевы сократились до тысячи гектар.

Жесткий контроль за посевами предполагал круглосуточную охрану конопляных полей, которую осуществлял наряд мобильной группы в составе двух работников милиции со служебной собакой и двумя постами военизированной охраны.

Однако, в прошлом году правительство своим постановлением отменило охрану посевов конопли с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК), не превышаюшим 0,08%, т.е. промышленной (пост. КМУ «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» № 800 от 22 августа 2012). Таким образом, в нынешнем году впервые поля промышленной конопли спецохраной охраняться не будут.

В 2013 году в Украине планируется засеять промышленной коноплей рекордные 2300 га, хотя в прошлом году было занято всего 668 га.