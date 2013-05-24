Белорусская таможня прекратила блокировать украинские кондитерские изделия

Белорусская таможня, с начала апреля текущего года проводившая усиленный таможенный контроль украинских кондитерских изделий, прекратила блокировать поставки отечественных сладостей, сообщила пресс-служба ассоциации «Укркондпром».

«На сегодня практически снята блокада, которая была устроена белорусскими таможенниками украинским кондитерским изделиям», - говорится в сообщении ассоциации.

Тем не менее, украинские кондитеры все еще испытывают трудности с поставками своего товара в торговые сети Беларуси, что, по мнению «Укркондпрома», связано с административными ограничениями, негласно введенными в Беларуси. Заявления же белорусских властей об отсутствии каких-либо постановлений, ограничивающих экспорт в страну кондитерских изделий, глава ассоциации Александр Балдинюк называет неправдивыми.

Кроме того, он указывает на необходимость создания механизма оперативного и эффективного реагирования на подобные противозаконные действия иностранных государств по искусственному ограничению поставок украинских товаров.

«Учитывая, что Украина не смогла сформировать быстрый и адекватный ответ, остается высокой угроза регулярного использования подобных методов как Беларусью, так и другими странами, на рынках которых успешно конкурирует украинская кондитерская продукция», - цитирует пресс-служба Балдинюка.

Как сообщал УНИАН, остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра может повлечь за собой потери для отечественных кондитерских предприятий на сумму до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну полностью заблокирован.

По словам главы ассоциации «Укркондпром» Александра Балдинюка, законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.

Справка УНИАН. Выручка украинских производителей от поставки кондитерских изделий на рынки Беларуси в 2012 году составила 0,5 млрд грн.

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