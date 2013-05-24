Экспорт зерновых из Украины составил 21,6 млн тонн

Украинские аграрии с начала 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 24 мая поставили на внешние рынки 21,6 млн тонн зерна, что на 11,2% больше, чем на аналогичную дату 2012 года, сообщили в пресс-службе Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, экспорт пшеницы составил 6,6 млн тонн, в том числе продовольственной – 5,7 млн тонн, экспорт ячменя – 2,04 млн тонн, экспорт кукурузы – 12,6 млн тонн. Экспорт масличных культур составил 2,6 млн тонн.

При этом с начала мая Украина поставила на внешние рынки 699,2 тыс. тонн зерновых, из которых 98,5 тыс. тонн приходятся на пшеницу, 7,3 тыс. тонн – на ячмень, 595 тыс. тонн на кукурузу и 55,9 тыс. тонн - на масличные.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Минагропрод и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году, причем объем экспорта, по подсчетам министерства, может составить до 0,5 млн тонн.

В 2011/2012 МГ Украина экспортировала почти 22 млн тонн зерновых культур.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных для страны 56,7 млн тонн в 2011 году.

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