Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами

Завтра, 26 мая, в Украине сохранится переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в западных, Житомирской, Винницкой областях повсюду дождь, лишь в Крыму без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20м/с.

Температура в западных областях ночью 6-11°, днем 13-18°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 19°, днем 20-25°, в южной и восточной части до 28°.

В Киеве и Киевской области завтра местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 10-15°, днем 20-25°; в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°.

Сегодня, 25 мая, температура воды в Черном море 18-21°, в районе Ялты 14°, в Азовском море 20-24°; в Днепре возле Киева - 22°.