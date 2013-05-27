Аграрный фонд стал публичным акционерным обществом

Кабинет министров Украины постановил создать публичное акционерное общество «Аграрный фонд» и сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.

Такое решение закреплено постановлением Кабмина № 364 от 22 апреля 2013 года.

До этого Аграрный фонд был бюджетной организацией, осуществляющей некоммерческую деятельность.

При этом правительство утвердило осуществление закрытого (частного) размещения первого выпуска простых именных акций Аграрного фонда в количестве 50 тыс. штук номинальной стоимостью 100 тыс. грн каждая.

Для формирования капитала ПАО «Аграрный фонд» Кабмин поручил Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 5 млрд грн со сроком обращения 5 лет и процентной ставкой на уровне не выше 14,3% годовых и внести их от имени государства в оплату акций первичной эмиссии общества.

Корпоративными правами фонда, согласно постановлению, будет управлять Министерство аграрной политики и продовольствия.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод уже заявлял о намерении в рамках Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг. создать на базе Аграрного фонда ПАО «Агрофинфонд».

Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе. Кроме того, Аграрный фонд проводит форвардные закупки зерна урожая 2013 года.

В марте 2013 года Аграрный фонд завершил прием заявок от сельхозпроизводителей на заключение форвардных контрактов на поставку зерна урожая 2013 года, закупив суммарно 1,1 млн тонн зерновых.