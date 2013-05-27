Украина в 2013 году соберет 19,3 млн тонн озимой пшеницы - Гидрометцентр

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, Украина в 2013 году соберет 19,3 млн тонн озимой пшеницы.

Об этом УНИАН сообщила начальник Департамента агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

При этом по ее словам валовый сбор озимого ячменя составит 2,47 млн тонн.

В целом, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, Украина соберет 22,5 млн тонн озимых зерновых.

«По нашим подсчетам, суммарный сбор озимых зерновых культур в Украине составит 22,5 млн тонн против 17,1 млн тонн в прошлом году», - сказал Кульбида.

Главный синоптик страны пояснил, что увеличение урожая в 2013 году связано с увеличением посевных площадей почти на 1 млн га.

Как сообщал УНИАН, при этом по данным Государственной службы статистики Украины, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составляют 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны Адаменко, украинским аграриям в 2013 году придется пересевать 9% озимых зерновых культур, что значительно меньше, чем в 2012 году.

По ее словам, прогнозируемый объем пересева не превышает норму, тогда как в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий, в частности короткой весны, погибло 25% озимых.

По мнению специалистов Укргидрометцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 году может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспорт зерновых из Украины составил 21,6 млн тонн